Изготовители оценили затраты на изготовление автономеров с новыми кодами

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Инициатива МВД о введении новых трехзначных комбинаций цифр в обозначении регионов на автомобильных номерах может вызвать серьезные траты у производителей только в том случае, если для производства новых номеров им придется менять оборудование, заявил РБК представитель компании АО «Концерн Знак».

«Чисто теоретически это может вызвать затруднение, все зависит от оборудования, от технологии. Кому-то ничего не придется менять, для кого-то придется менять большое количество оборудования, что, конечно, приведет к большим тратам. То есть для части производителей переход может быть абсолютно безболезненным, а для кого-то — неподъемным», — заявил он.

Представитель другой компании, ООО «Автознак», считает, что новые меры никаким образом не отразятся на затратной части производства номеров. «Видимо, кто не пробовал, те предполагают, что что-то такое может быть. Мы пробовали у себя в качестве эксперимента ставить разные цифры — все помещается. Они все равно все эти цифры по общему размеру одни и те же, может быть чуть-чуть отличаются — все помещается, все читается», — заявил он.

Занимающийся изготовлением номеров индивидуальный предприниматель Денис Монин также считает, что новые предложения МВД никак не отразятся на его бизнесе. «Для нас смена региона, какой бы регион ни придумали новый, ничего не значит. Замена первых цифр с единицы или семерки на любую другую также ни на что не влияет», — заявил он.

Опрошенные РБК эксперты считают, что предложенние МВД о введении новых трехзначных кодов регионов на номерах автомобилей не могут быть связаны с проблемой нехватки номеров с двузначным обозначением регионов. В основном, такая работа делается скорее «на перспективу», считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.