Эксперты оценили предложение МВД ввести новые коды для автономеров

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Инициатива МВД, которая снимает ограничение на использование в автомобильных номерах только двух цифр в кодах регионов, не связана с проблемой нехватки номеров, считают опрошенные РБК эксперты.

Так, например, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил, что, согласно ГОСТу максимальное число комплектов номеров, которое можно изготовить, — 1 млн 700 тыс. для каждого региона.

«В Москве 5 млн зарегистрированных машин, то есть для Москвы хватило бы трех номерных серий региона, например, 77, 99 и 177. Это означает, что существующие номерные знаки используются нерационально, расточительно», — указал Шкуматов. По его мнению, Минэкономразвития и Госавтоинспекция, недавно выступившие с идеей выбора номерных знаков на аукционах, «хотят торговать этими знаками новых номерных серий, потому что в старых номерных сериях все хорошие знаки разобраны».

Так Шкуматов прокомментировал идею МВД, предложившего снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на автомобильных номерах. Согласно инициативе ведомства, трехзначный код региона сможет начинаться не только с единицы или семерки, как по действующим нормам, а с любой другой цифры. После вступления в силу новых правил в Москве можно будет получить номер 999, а в Свердловской области — 666. Пояснительной записке к самому проекту приказа МВД нет, однако газета «Коммерсант», обратившая внимание на документ, сообщила, что идея связана с необходимостью увеличить число возможных комбинаций госзнаков и расширению «номерных емкостей».