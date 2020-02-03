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Эксперты оценили предложение МВД ввести новые коды для автономеров

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Инициатива МВД, которая снимает ограничение на использование в автомобильных номерах только двух цифр в кодах регионов, не связана с проблемой нехватки номеров, считают опрошенные РБК эксперты.

Так, например, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил, что, согласно ГОСТу максимальное число комплектов номеров, которое можно изготовить, — 1 млн 700 тыс. для каждого региона.

«В Москве 5 млн зарегистрированных машин, то есть для Москвы хватило бы трех номерных серий региона, например, 77, 99 и 177. Это означает, что существующие номерные знаки используются нерационально, расточительно», — указал Шкуматов. По его мнению, Минэкономразвития и Госавтоинспекция, недавно выступившие с идеей выбора номерных знаков на аукционах, «хотят торговать этими знаками новых номерных серий, потому что в старых номерных сериях все хорошие знаки разобраны».

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Так Шкуматов прокомментировал идею МВД, предложившего снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на автомобильных номерах. Согласно инициативе ведомства, трехзначный код региона сможет начинаться не только с единицы или семерки, как по действующим нормам, а с любой другой цифры. После вступления в силу новых правил в Москве можно будет получить номер 999, а в Свердловской области — 666. Пояснительной записке к самому проекту приказа МВД нет, однако газета «Коммерсант», обратившая внимание на документ, сообщила, что идея связана с необходимостью увеличить число возможных комбинаций госзнаков и расширению «номерных емкостей».

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Председатель Общероссийского общественного движения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин сообщил РБК, что ранее он не сталкивался с дефицитом номеров и не видит смысла в этой инициативе.

По словам эксперта, существует необходимость в отмене регионального кода и выпуске только федеральных номеров. «У нас единые правила по всей стране действуют, единое законодательство, зачем нам региональная привязка машин. Транспортный налог платится не по месту регистрации автомобиля, а по месту регистрации собственника, поэтому на выплату транспортного налога это никак не влияет, тоже самое и по ОСАГО», — заявил он.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто считает, что данная работа проводится на перспективу, вопрос о срочном открытии серий не ставится. «И соответственно в Москве может появиться код 797 или 697, не знаю какой они выберут. Появится больше красивых — ну и ладно, пусть их покупают кому не лень. Большинство людей выбирают какой бог послал номер, такой и повешу», — считает эксперт.

Теги: юристы, автомобильные номера
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