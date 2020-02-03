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Китай обвинил США в «развязывании паники» из-за коронавируса

В китайском МИДе обвинили США в «чрезмерной реакции» на вспышку коронавируса и в нежелании оказать Пекину существенную помощь в противодействии инфекции
Самолет с эвакуированными из Китая американскими гражданами (Фото: Mike Blake / Reuters)

Соединенные Штаты намеренно «раздувают панику» из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV и эвакуируют своих граждан с территории Китая, вместо того чтобы предложить Пекину существенную помощь в борьбе с распространением ранее неизвестной пневмонии. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин, передает Reuters.

США стали первой страной, которая начала эвакуацию, выпустила предупреждение о поездках американцев в Китай и запретила въезд недавно посещавшим КНР иностранцам. В Вашингтоне «непрерывно распространяли панику», сказала Чуньин, отметив, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступала против запретов на торговлю и поездки. 

«Именно такие развитые страны, как Соединенные Штаты, обладающие достаточными средствами для предотвращения эпидемий, стали лидерами в установлении чрезмерных ограничений вопреки рекомендациям ВОЗ», — заметила представитель МИДа. По ее словам, другие государства, столкнувшиеся с вирусом, должны принимать «разумные, спокойные и научно обоснованные решения».

Чуньин заявила, что на фоне распространения эпидемии коронавируса Вашингтон «переходит от чрезмерной уверенности к страху и чрезмерной реакции». «Власти США не оказали нам помощи, но при этом были первыми, кто эвакуировал персонал из своего консульства в Ухане», — указала она (цитата по Bloomberg). Запрет на въезд в Соединенные Штаты иностранцев, посещавших Китай в последние 14 дней, говорит о нарушении гражданских прав, а не снижает риск заболеваний новым коронавирусом, отметили в МИД. 

Накануне, 2 февраля, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон предложил Китаю помощь от своих ведущих специалистов в области здравоохранения, однако в Пекине на это предложение пока не ответили. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в понедельник, что власти приняли решение направить в Китай «еще несколько» рейсов, чтобы вывезти своих граждан из провинции Хубэй — эпицентра вспышки заболевания. Президент США Дональд Трамп также говорил, что Штаты готовы оказать Пекину необходимую помощь для борьбы с коронавирусом. «Мы предложили Китаю и председателю Си Цзиньпину любую необходимую помощь», — написал он в Twitter, добавив, что американские специалисты «необыкновенны».   

Вспышка вируса началась в городе Ухань в Центральном Китае в конце декабря. Заболевание, вызывающее тяжелую пневмонию, было зарегистрировано в США, Франции, Австралии, Японии, Южной Корее, Таиланде, Непале, Сингапуре. По данным на 3 февраля, в мире выявлены более 17 тыс. подтвержденных случаев заболевания, вызванного корона вирусной инфекцией, в том числе два случая в России. От нового заболевания в Китае скончался уже 361 человек.  

Автор: Кристина Астафурова
Теги: США, Китай, коронавирус
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