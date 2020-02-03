Автор идеи о наказании шумных соседей объяснила штрафы в 150 тыс. руб.

Ольга Павлова (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Законопроект об ужесточении наказания для шумных соседей направлен на создание условий для комфортного проживания граждан многоквартирных домов и защиту их прав. Об этом РБК рассказала один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова.

«Очень часто люди обращаются с проблемой защиты своих прав, поскольку механизм такой защиты по сути отсутствует. Уровень шума, наличие отравляющего запаха и прочие нарушения требует вызова специальных экспертов, которые замеряют и актируют такие нарушения, однако это дорогостоящая и как правило длительная история», — сказала она РБК.

Из-за этого, по словам Павловой, часто возникают соседские войны, которые не всегда заканчиваются мирным путем.

Вызов полиции также часто не приводит ни к каким результатам. «Вызвать полицию можно, но это также требует составления протоколов и проведения замеров уровня шума, что делать ночью затруднительно», — пояснила Павлова.

Поэтому депутаты предлагают другой способ — обращаться к собственнику помещения. «Если он открывает дверь и пресекает нарушение — то считается что конфликт исчерпан и урегулирован», — говорит Павлова. «А если он не приезжает (например, если квартиру сдают — РБК.), не отвечает на звонки, тогда механизм работает дальше: составление актов, уведомление собственника об этом и штраф», — добавляет она.