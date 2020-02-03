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Автор идеи о наказании шумных соседей объяснила штрафы в 150 тыс. руб.

Ольга Павлова (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Законопроект об ужесточении наказания для шумных соседей направлен на создание условий для комфортного проживания граждан многоквартирных домов и защиту их прав. Об этом РБК рассказала один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова.

«Очень часто люди обращаются с проблемой защиты своих прав, поскольку механизм такой защиты по сути отсутствует. Уровень шума, наличие отравляющего запаха и прочие нарушения требует вызова специальных экспертов, которые замеряют и актируют такие нарушения, однако это дорогостоящая и как правило длительная история», — сказала она РБК.

Из-за этого, по словам Павловой, часто возникают соседские войны, которые не всегда заканчиваются мирным путем.

Вызов полиции также часто не приводит ни к каким результатам. «Вызвать полицию можно, но это также требует составления протоколов и проведения замеров уровня шума, что делать ночью затруднительно», — пояснила Павлова.

Поэтому депутаты предлагают другой способ — обращаться к собственнику помещения. «Если он открывает дверь и пресекает нарушение — то считается что конфликт исчерпан и урегулирован», — говорит Павлова. «А если он не приезжает (например, если квартиру сдают — РБК.), не отвечает на звонки, тогда механизм работает дальше: составление актов, уведомление собственника об этом и штраф», — добавляет она.

Павлова отметила, нарушителями могут быть не только физические лица, но и фирмы, расположенные на территории многоквартирного дома. По ее словам, поправками предусмотрена административная ответственность и для юридических лиц (например, для владельцев баров ресторанов) за систематичное нарушение тишины — «вплоть до приостановления деятельности».

Ранее депутаты Госдумы разработали поправки в КоАП и Жилищный кодекс, ужесточающие наказание для шумных соседей. Парламентарии предложили запретить шуметь в жилых домах по всей России с 23:00 до 07:00. Штраф за нарушение для физических лиц составит от 5 тыс. до 50 тыс. руб., а для юридических — от 50 тыс. до 150 тыс. руб.

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
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Штраф предлагается выписывать за систематическое нарушение тишины более двух раз в месяц. При этом шум шагов и воды, крик ребенка и другие звуки «обычной жизнедеятельности человека» не будут считаться нарушением.

Сейчас регионы сами определяют время тишины. Например, в Москве шуметь нельзя с 23:00 до 07:00. Делать ремонт запрещается с 19:00 до 09:00. Для нарушителей среди граждан штрафы составляют от 1 тыс. до 2 тыс. руб., для должностных лиц — от 4 тыс. до 8 тыс. руб., а для юридических лиц — от 40 тыс. до 80 тыс. руб.

Теги: Госдума, штраф, новости РБК
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