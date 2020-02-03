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Гибель журналистов в ЦАР ,  
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Посол России заявил о нарушении законов убитыми в ЦАР журналистами

Российские журналисты погибшие в ЦАР (Фото: Анвар Галеев / ТАСС)

Погибшие в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года российские журналисты нарушили там много законов, а те, кто направил их в страну, не обеспечили необходимый уровень безопасности и сознательно подвергли опасности жизни людей, заявил в интервью «РИА Новости» посол России в Банги Владимир Титоренко.

По словам Титоренко, журналисты при получении виз назвали себя в посольстве ЦАР в Москве туристами, а на самом деле приехали туда с журналистскими удостоверениями, подписанными Центром управления расследованиями, где было указано, что предъявители — волонтеры ООН. Посол заявил, что российский гражданин, возглавляющий такой центр, не может быть чиновником ООН, который подписывает такие удостоверения.

«Их почему и пропустили, потому что у них были ооновские удостоверения, иначе их бы просто задержали на посту и вернули ночевать в город», — сказал Титоренко.

Затем, по словам посла России в ЦАР, журналисты пытались проникнуть на секретный военный объект — военную базу Беренго, не получив разрешения Министерства обороны ЦАР. Они также не зарегистрировали ввоз аппаратуры для съемки по прилете в Банги, что также нарушает закон. «Я могу перечислить еще массу законов, которые были нарушены», — добавил он.

Титоренко отметил, что те, кто направил журналистов на задание в ЦАР, должны были нанять для сопровождения ЧОП, а также уведомить посольство, чтобы дипломаты оказали им консультационную помощь. По словам посла, на сайте МИД России есть список стран, куда категорически не рекомендуется въезжать, а также правила их посещения. «То есть люди, которые посылали сюда журналистов, сознательно, видимо, подвергали опасности их жизни», — заключил он.

Расследование убийства российских журналистов в ЦАР: что выяснили за год
Политика

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в ЦАР в июле 2018 года. Они работали от имени Центра управления расследованиями — проекта, который в том числе финансировал Михаил Ходорковский. В Центральноафриканской Республике журналисты планировали снять фильм о деятельности российской частной военной компании (ЧВК), которую СМИ связывали с российским предпринимателем Евгением Пригожиным.

По пути в город Бамбари журналисты свернули на север по невыясненным причинам. Поздно вечером их автомобиль остановили неизвестные. Россиян расстреляли, а тела оставили на обочине в зарослях. Водитель Бьенвеню Ндувокама выжил и рассказал представителям ООН о случившемся.

После убийства журналистов в МИД России заявили, что основной целью преступления был грабеж, так как при погибших не было ни денег, ни оборудования. В январе к такой же версии пришли и в Следственном комитете. Тем не менее вдова Джемаля назвала неубедительной версию СК о мотивах преступников.

Теги: ЦАР, журналисты
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