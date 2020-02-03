Посол России заявил о нарушении законов убитыми в ЦАР журналистами

Российские журналисты погибшие в ЦАР (Фото: Анвар Галеев / ТАСС)

Погибшие в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года российские журналисты нарушили там много законов, а те, кто направил их в страну, не обеспечили необходимый уровень безопасности и сознательно подвергли опасности жизни людей, заявил в интервью «РИА Новости» посол России в Банги Владимир Титоренко.

По словам Титоренко, журналисты при получении виз назвали себя в посольстве ЦАР в Москве туристами, а на самом деле приехали туда с журналистскими удостоверениями, подписанными Центром управления расследованиями, где было указано, что предъявители — волонтеры ООН. Посол заявил, что российский гражданин, возглавляющий такой центр, не может быть чиновником ООН, который подписывает такие удостоверения.

«Их почему и пропустили, потому что у них были ооновские удостоверения, иначе их бы просто задержали на посту и вернули ночевать в город», — сказал Титоренко.

Затем, по словам посла России в ЦАР, журналисты пытались проникнуть на секретный военный объект — военную базу Беренго, не получив разрешения Министерства обороны ЦАР. Они также не зарегистрировали ввоз аппаратуры для съемки по прилете в Банги, что также нарушает закон. «Я могу перечислить еще массу законов, которые были нарушены», — добавил он.

Титоренко отметил, что те, кто направил журналистов на задание в ЦАР, должны были нанять для сопровождения ЧОП, а также уведомить посольство, чтобы дипломаты оказали им консультационную помощь. По словам посла, на сайте МИД России есть список стран, куда категорически не рекомендуется въезжать, а также правила их посещения. «То есть люди, которые посылали сюда журналистов, сознательно, видимо, подвергали опасности их жизни», — заключил он.