На Дальнем Востоке эвакуировали десятки тысяч детей из-за «минирований»

В Хабаровске эвакуировали 62 тыс. школьников из-за сообщений о минировании учебных заведений. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя мэрии города.

О массовой эвакуации школ из-за угроз взрывов сообщает ТАСС, ссылаясь на источника в экстренных службах региона.

Было эвакуировано 70 школ и один детский сад. Детей разместили в административных зданиях, учебные заведения проверяют специалисты. По данным ТАСС, сообщение о минировании поступило в спортивный комплекс «Ерофей». В нем говорилось о заложенных пороховых зарядов на спортивном объекте и в двух школах города. Их номера не указывались, поэтому было принято решение провести полную эвакуацию.

Также говорится, о поступающих угрозах взрывов в вузы Хабаровска. Сейчас в городе -22 градуса.

Портал «Вести. Приморье» сообщает, что сообщения о минировании утром 13 января поступили и в школы Владивостока. Сначала письмо пришло в школу № 33, а затем еще в девять учебных заведений.