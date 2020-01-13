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На Дальнем Востоке эвакуировали десятки тысяч детей из-за «минирований»

В Хабаровске эвакуировали 62 тыс. школьников из-за сообщений о минировании учебных заведений. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя мэрии города.

О массовой эвакуации школ из-за угроз взрывов сообщает ТАСС, ссылаясь на источника в экстренных службах региона.

Было эвакуировано 70 школ и один детский сад. Детей разместили в административных зданиях, учебные заведения проверяют специалисты. По данным ТАСС, сообщение о минировании поступило в спортивный комплекс «Ерофей». В нем говорилось о заложенных пороховых зарядов на спортивном объекте и в двух школах города. Их номера не указывались, поэтому было принято решение провести полную эвакуацию.

Также говорится, о поступающих угрозах взрывов в вузы Хабаровска. Сейчас в городе -22 градуса.

Портал «Вести. Приморье» сообщает, что сообщения о минировании утром 13 января поступили и в школы Владивостока. Сначала письмо пришло в школу № 33, а затем еще в девять учебных заведений.

Руководство учреждений обратилось в правоохранительные органы и начало эвакуацию школ. Сейчас в зданиях работают кинологи с собаками.

Сообщения о минировании учебных заведений, объектов инфраструктуры и транспорта начали поступать в декабре в крупных городах Дальнего Востока. 19 декабря в Хабаровске эвакуировали 12 тыс. человек из-за угроз взрывов в детских садах.

25 декабря неизвестные злоумышленники сообщили о минировании железнодорожных вокзалов и аэропортов в Хабаровске и Владивостоке. В каждом случае информация оказывалась ложной.

Теги: эвакуация, Владивосток, Хабаровск
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