На Дальнем Востоке эвакуировали более 60 детсадов из-за сообщений о бомбе

Сообщения о минировании поступили в 30 детских садов в Хабаровске. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой представителя городской администрации.

В мэрии рассказали, что на место выехали оперативные службы. В администрации Комсомольска-на-Амуре заявили, что информация о минировании поступила в 20 детсадов. В пресс-службе отметили, что сообщение пришло по электронной почте. Детей из зданий эвакуировали в близлежащие образовательные учреждения. Правоохранители проверяют здания.

Представитель мэрии Владивостока добавил «РИА Новости», что в городе эвакуировали три детсада. В администрации Благовещенска рассказали, что сообщения о минировании поступили в девять корпусов восьми дошкольных образовательных учреждений. Во всех зданиях также проводят эвакуацию и работают оперативные службы.

В администрации Биробиджана также сообщили, что на электронную почту некоторых детсадов пришла информация о заложенных взрывных устройствах. Мэр города Александр Головатый отметил, что в письмах говорилось о минировании ряда детсадов, однако не было конкретных данных. В связи с этим власти решили эвакуировать детей из всех дошкольных учреждений в расположенные рядом административные здания.