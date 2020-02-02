В бельгийском Генте женщина с ножом напала на прохожих

В Западной Бельгии женщина с ножом совершила нападение на прохожих. Об этом сообщает издание Het Laatste Niews.

Инцидент произошел в центре города Гент. По данным газеты, вооруженная ножом женщина напала на двух человек. Один из них был ранен в живот. На место происшествия быстро прибыл полицейский патруль. Сотрудник полиции выстрелил женщине в руку, после чего она была задержана.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Их состояние не уточняется, однако известно, что жизни людей ничего не угрожает.

Ранее, 2 февраля, в Лондоне неизвестный с ножом напал на людей в районе Стретем в южной части города. Он ранил двух человек, после чего был ликвидирован прибывшей полицией.