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В Москве росгвардейцы задержали участников драки с поножовщиной

Сотрудники Росгвардии в Москве задержали подозреваемых в причинении ножевых ранений. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

В межрайонный отдел вневедомственной охраны поступила информация о драке на улице Голубинской в Юго-Западном административном округе. На место происшествия прибыли экипажи вневедомственной охраны.

Очевидец рассказал росгвардейцам, что между несколькими мужчинами произошел конфликт, в ходе которого двое его участников получили ножевые ранения. Он сообщил приметы нападавших.

Сотрудники Росгвардии начали отрабатывать прилегающую территорию и в итоге задержали подозреваемых на соседней Вильнюсской улице. Для дальнейшего разбирательства задержанные были переданы в полицию.

Сотрудники Росгвардии спасли упавшего в Москву-реку мужчину
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В декабре 2019 года сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который перелез через ограду детского сада и пытался проникнуть в дошкольное учреждение. Охранник заметил подозрительного человека и нажал тревожную кнопку. Прибывшая на место вневедомственная охрана осмотрела территорию садика и обнаружила мужчину, который находился в состоянии наркотического опьянения. Задержанный оказался 41-летним жителем столицы, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Теги: новости РБК, Росгвардия, нападение
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