В Москве росгвардейцы задержали участников драки с поножовщиной
Сотрудники Росгвардии в Москве задержали подозреваемых в причинении ножевых ранений. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.
В межрайонный отдел вневедомственной охраны поступила информация о драке на улице Голубинской в Юго-Западном административном округе. На место происшествия прибыли экипажи вневедомственной охраны.
Очевидец рассказал росгвардейцам, что между несколькими мужчинами произошел конфликт, в ходе которого двое его участников получили ножевые ранения. Он сообщил приметы нападавших.
Сотрудники Росгвардии начали отрабатывать прилегающую территорию и в итоге задержали подозреваемых на соседней Вильнюсской улице. Для дальнейшего разбирательства задержанные были переданы в полицию.