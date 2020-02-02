В Москве росгвардейцы задержали участников драки с поножовщиной

Сотрудники Росгвардии в Москве задержали подозреваемых в причинении ножевых ранений. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

В межрайонный отдел вневедомственной охраны поступила информация о драке на улице Голубинской в Юго-Западном административном округе. На место происшествия прибыли экипажи вневедомственной охраны.

Очевидец рассказал росгвардейцам, что между несколькими мужчинами произошел конфликт, в ходе которого двое его участников получили ножевые ранения. Он сообщил приметы нападавших.

Сотрудники Росгвардии начали отрабатывать прилегающую территорию и в итоге задержали подозреваемых на соседней Вильнюсской улице. Для дальнейшего разбирательства задержанные были переданы в полицию.