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Общество ,  
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Сотрудники Росгвардии спасли упавшего в Москву-реку мужчину

Сотрудники Росгвардии спасли мужчину, упавшего в Москву-реку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

К офицеру Росгвардии обратилась женщина, которая рассказала, что рядом с Большим Москворецким мостом в воде находится человек. Туда незамедлительно направилась группа росгвардейцев. Прибыв к месту происшествия, они обнаружили в воде у берега реки мужчину, который не мог выбраться из воды самостоятельно.

«Благодаря слаженным действиям военнослужащие и сотрудники Росгвардии вытащили пострадавшего из ледяной воды», — говорится в сообщении.

Мужчину пригласили в служебный автобус, чтобы согреться, а затем передали полиции для дальнейшего разбирательства обстоятельств случившегося.

3 января спасатели достали из Москвы-реки в районе Кремлевской набережной молодого человека 25 лет, который случайно упал в воду. Находясь в нетрезвом состоянии, он неудачно облокотился о парапет и упал в реку.

Теги: Москва-река, Росгвардия
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