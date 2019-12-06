В Москве Росгвардия задержала пытавшегося проникнуть в детсад мужчину

На юго-западе Москвы Росгвардия задержала мужчину, который перелез через ограждение вокруг детского сада и пытался проникнуть в здание. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Центрального округа войск Национальной гвардии.

По ее данным, охранник дошкольного учреждения на Новоясеневском проспекте заметил подозрительного мужчину на территории детсада и подал сигнал «тревога». Прибывшие на место сотрудники Росгвардии, осмотрев прилегающую территорию, обнаружили там гражданина в состоянии наркотического опьянения.

Позднее выяснилось, что задержанный 41-летний житель Москвы имел неоднократную судимость за различные уголовные преступления.

31 октября в Нарьян-Маре мужчина, вооруженный ножом, проник в здание детского сада во время тихого часа и убил шестилетнего ребенка. Нападавший был задержан на месте. В ходе допроса мужчина признал свою вину. Кроме этого, был арестован охранник учреждения, пропустивший злоумышленника в здание детсада.