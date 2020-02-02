Кириенко заявил о преодолении Россией последствий мирового кризиса

Россия преодолела последствия мирового финансового кризиса и готова обеспечить социальные гарантии россиянам. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Даже в условиях санкций [Россия] создала необходимые условия и подушку безопасности, для того чтобы обеспечить гарантии для людей, не ставя под риски финансово-экономическую систему», — отметил он.

В качестве примера Кириенко привел слова президента Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию. Тогда глава государства заявил об обязательной ежегодной индексации пенсий. По мнению Кириенко, эти слова не могли прозвучать еще пять лет назад.

В ходе послания 15 января Путин, в частности, поручил выплачивать пособие на третьего и последующих детей для малоимущих семей до трех лет, продлить программу маткапитала, обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальных классов.