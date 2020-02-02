Спасатели потушили пожар в здании «Лениздата»

Возгорание в здании «Лениздата» ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В тушении принимали участие 128 человек личного состава и 32 единицы техники. Никто не пострадал.

Пятиэтажное здание «Лениздата», расположенное на набережной реки Фонтанка, 59а, загорелось утром 2 февраля. Сообщение о пожаре поступило в 9:12. Огонь охватил площадь 200 кв. м на четвертом этаже.

Открытое горение здания было ликвидировано в 11:25. В результате тушения конструкции здания не обрушились.