В Петербурге загорелось здание «Лениздата»

В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки, 59, загорелось здание, сообщили РБК в ГУ МЧС России по городу. Площадь возгорания составила 200 кв. м.

Как сообщает «РИА Новости», загорелось здание «Лениздата».

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 09:13. По прибытии по адресу спасатели установили, что горение происходит на четвертом этаже пятиэтажного здания. К тушению огня привлекли десять единиц техники и 60 человек.

Информации о пострадавших пока нет.