В Сети появилось видео пожара в здании «Лениздата»

В Сети появилось видео пожара в здании «Лениздата» на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Кадры с места происшествия опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

На роликах видно, как пламя вырывается с четвертого этажа пятиэтажного здания.

Возгорание в здании «Лениздата» произошло утром 2 февраля. Площадь пожара составила 200 кв. м. К тушению привлекли 60 человек и десять единиц техники. О пострадавших не сообщалось.