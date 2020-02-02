В Ухане за 10 дней построили госпиталь для больных коронавирусом

В китайском городе Ухань завершилось строительство первой больницы для пациентов, заразившихся коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» в Twitter.

По данным издания, больница построена по той же модели, что и госпиталь «Сяотаншань» в Пекине, возведенный в 2003 году для борьбы с атипичной пневмонией. Новую больницу построили за десять дней.

Назначение в больницу получили уже около 1,4 тыс. военных медиков, которые начнут лечить пациентов с понедельника.

Медицинское учреждение начали строить 24 января. Изначально работы планировалось завершить за шесть дней. Площадь больницы составляет 25 тыс. кв. м, она рассчитана на тысячу пациентов.