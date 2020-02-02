Во Внуково объяснили инцидент с потребовавшим сойти с рейса пассажиром

Самолет Airbus 320 авиакомпании «Россия», готовившийся выполнить рейс Москва — Санкт-Петербург, был вынужден задержаться из-за пассажира, потребовавшего сойти с рейса. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Согласно сообщению, подготовка вылета осуществлялась в соответствии с утвержденным графиком. Посадка на рейс была завершена в 15:39, и в течение десяти минут проводилась противообледенительная обработка. После запуска двигателя самолет начал руление в 16:21, однако спустя 25 минут командир воздушного судна принял решение вернуться на место стоянки с предварительного старта по требованию пассажира.

В пресс-службе уточнили, что пассажиром оказался «известный блогер», однако его имя не раскрыли. Он написал в своем Telegram, что возмущен тем, что пассажирам пришлось ждать вылета полтора часа из-за «закрытого неба». В результате самолет вернулся на место и снял пассажира с борта.

Остальные пассажиры были вынуждены ждать, пока все необходимые этапы подготовки самолета к полету не будут выполнены повторно. Борт вылетел в Санкт-Петербург в 18:16.