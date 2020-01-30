Собчак объяснила просьбу сойти с самолета во Внуково

Телеведущая и продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак сошла с борта самолета во Внуково, который должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург из-за долгого ожидания вылета. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, небо над аэропортом было закрыто из-за прилета премьер-министра. Журналистка возмутилась тем, что рейс авиакомпании «Россия», который летит до Петербурга час с небольшим, стоял в очереди на взлет больше полутора часов.

«Попросила спустить меня на землю с борта. Хотя экипаж был прекрасный, но полтора часа ждать вылета в Питер из-за пролета начальников я не готова», — написала Собчак.

По данным Mash, самолет подогнали ближе к терминалу и подали трап. Сотрудники транспортной полиции составили протокол, после чего покинули рейс.

Телеканалу «РЕН ТВ» Собчак сообщила, что у нее была назначена встреча в Петербурге, однако из-за опоздания самолета полет потерял смысл. «Полет час десять, а задержка — полтора. Для меня это немыслимая ситуация. Нельзя же заставить человека насильно лететь. Я просто попросила, чтобы меня выпустили, потому что мы полтора часа сидели и ждали непонятно чего», — заявила телеведущая каналу.