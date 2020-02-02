Пожарные ликвидировали открытое горение в здании «Лениздата» в Петербурге

Открытое горение в здании «Лениздата» на набережной реки Фонтанки, 59, в Санкт-Петербурге ликвидировано. Об этом РБК сообщили в МЧС России.

Там уточнили, что из-за пожара здание не обрушилось. Кроме того, из-за возгорания никто не пострадал.

Пожар в здании «Лениздата» в Санкт-Петербурге начался утром 2 февраля. Прибывшие пожарные установили, что горение происходит на четвертом этаже пятиэтажного здания. Его площадь составила 200 кв. м. В тушении пожара приняли участие 60 человек и десять единиц техники.