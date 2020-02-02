В Индии зафиксировали второй случай заражения коронавирусом

В Индии подтвердили второй случай заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны на странице в Twitter. Первый зафиксировали в штате Керала на юге страны 30 января.

Согласно сообщению ведомства, второй заразившийся также находится на территории штата Керала. Кроме того, в министерстве отметили, что ранее заболевший ездил в Китай. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Распространение ранее неизвестного вируса 2019-nCoV началось в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. По последним данным ВОЗ, вирусом в Китае заразились почти 12 тыс. человек. 305 заболевших погибли.

Случаи заболевания также подтвердили в 19 странах, в том числе в России, где вирус обнаружили у двух китайских граждан в Забайкальском крае и в Тюменской области. Обоих изолировали, за всеми контактировавшими с ними наблюдают врачи.