Глава МИД Китая поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Китай благодарен России за предоставление гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом 2019-nCoV. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщается на сайте китайского ведомства.

«Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за оказание гуманитарной помощи и отправление в страну группы российских экспертов-эпидемиологов», — сказал Ван И. Кроме того, он выразил благодарность за телеграмму, которую президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину. По словам министра, это свидетельствует о крепком доверии между лидерами и высоком уровне российско-китайского сотрудничества.

31 января Путин направил Си Цзиньпину телеграмму, где заявил о готовности оказать Китаю помощь для борьбы с ранее неизвестным коронавирусом, распространение которого началось в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Он также отметил, что Россия стремится к тесному взаимодействию с Китаем для скорейшей победы над вирусом.

В пресс-службе российского Минпромторга РБК сообщили, что правительство поручило им совместно с МЧС и МИДом проработать вопрос о гуманитарной помощи КНР. В частности, речь идет о поставках индивидуальных средств защиты от вируса, уточнили в ведомстве.