Синоптики пообещали морозы в Москве на следующей неделе

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На следующей неделе в Москве ожидаются морозы до минус 11 градусов, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, в понедельник и вторник потеплеет, температура воздуха в столице прогреется до плюс 1–3 градусов, но затем начнет холодать.

«В ночь на среду и в среду днем температура будет до минус 5–7 градусов. А в ночь на четверг ожидается до минус 9–11 градусов, по области — до минус 13 градусов», — рассказал синоптик.

Он сообщил, что уже к следующим выходным температура воздуха вновь поднимется до нулевой отметки.

По информации Гидрометцентра, в феврале в ряде регионов России ожидается превышение нормы осадков. Синоптики прогнозируют избыток осадков на юго-востоке европейской части России, а также в Забайкалье, на юге Красноярского края, в Тыве, Бурятии и Иркутской области.