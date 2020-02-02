В Новосибирске сообщили о состоянии пострадавших при обрушении кафе

В Новосибирске прооперировали двух пострадавших при обрушении кровли у пристроенной к кафе раздевалки, сообщили в региональном минздраве, передает «РИА Новости».

«Двое пострадавших прооперированы. У одного пациента перелом таза, у другой девушки перелом голени», — добавили в ведомстве.

Крыша пристроенной к кафе раздевалки обрушилась в Новосибирске в ночь на 2 февраля. Как сообщили в областном главке МЧС, строение, вероятно, не выдержало тяжести скопившегося снега. Площадь обрушения составила 240 кв. м, самостоятельно из здания успели выйти около 200 человек.

В результате происшествия погибла девушка, еще четыре человека пострадали — двух из них после осмотра отпустили домой. По факту случившегося СК завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



