В Приморье для граждан Китая откроют карантинные пункты

В приграничный районах Приморского края для граждан Китая откроются карантинные пункты, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава региона Олег Кожемяко.

По его словам, изолированные пункты временного размещения появятся в таких районах, как Артем, Пограничный, Хасанский и Октябрьский. В них граждане Китая, которые въезжают в Россию по виду на жительство, будут находится на двухнедельном карантине.

Новый коронавирус, появившийся в китайском Ухане в декабре прошлого года и распространившийся за пределы страны, вызывает у людей пневмонию, жертвами которой стали уже более 300 человек, также известно о свыше 14 тыс. заразившихся. Помимо Китая вирус проник на территории и других стран: так, случаи заболевания обнаружили в том числе во Франции, Австралии, Германии, Японии и ОАЭ.

31 января вирус добрался и до России — двух заболевших граждан Китая госпитализировали в Тюменской области и Забайкальском крае. На фоне угрозы его распространения Москва со 2 февраля приостановила безвизовые туристические поездки китайцев в страну.