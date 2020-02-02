Хафтар подтвердил участие ЛНА в работе военного комитета «5+5»

Военные Ливийской национальной армии будут участвовать в работе военного комитета «5+5», заявил командующий ЛНА Халифа Хафтар. Об этом говорится в сообщении миссии ООН в Ливии, опубликованном в Facebook.

«Фельдмаршал Халифа Хафтар подтвердил участие ЛНА в переговорах Объединенной военной комиссии «5+5», которые, как ожидается, скоро пройдут в Женеве», — сообщила миссия.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по урегулированию ливийского конфликта, инициатором которой выступила канцлер Германии Ангела Меркель. По итогам саммита участники договорились о всеобъемлющем плане по урегулированию ливийского конфликта между армией Хафтара и Правительством национального согласия, возглавляемого премьер-министром Ливии Фаизом Сараджем. В частности, стороны согласились делегировать по пять человек в военный комитет, заседание которого должно пройти в Женеве.

После смерти ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране началась гражданская война и установилось двоевластие: с одной стороны — палата представителей Ливии, поддерживаемая Хафтаром, с другой — признанное ООН Правительство нацсогласия, контролирующее Триполи.