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Бизнес ,   Сделано для агрегаторов 
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В Совфеде оценили готовность США обеспечить Белоруссию нефтью «на 100%»

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление госсекретаря США Майка Помпео о готовности Вашингтона полностью обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.

«Узнаваемо: в свое время так «вывели на новый уровень» Януковича на Украине. Посол США Джеффри Пайетт сыграл заметную роль», — написал в Twitter Пушков.

Помпео встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске 1 февраля. Во время переговоров он заявил, что американские компании готовы «на 100%» обеспечить страну нефтью по конкурентным ценам: для этого Белоруссии, по словам госсекретаря, нужно лишь «сказать нам и обратиться к нам».

После неудачных переговоров с Россией о долгосрочном соглашении на поставки нефти Лукашенко поручил правительству найти альтернативные источники сырья. По его словам, белорусская сторона сейчас ведет переговоры в том числе с Саудовской Аравией и ОАЭ, которые готовы поставлять сырье лучшего качества по «мировой цене». 26 января в Белоруссию поступила первая партия нефти из Норвегии. Всего Минск закупил у нее 80 тыс. т нефти.

Теги: Совет Федерации, Алексей Пушков, Белоруссия, нефть
Материалы по теме
Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью «на 100%»
Бизнес
Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти
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