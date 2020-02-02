В Совфеде оценили готовность США обеспечить Белоруссию нефтью «на 100%»

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление госсекретаря США Майка Помпео о готовности Вашингтона полностью обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.

«Узнаваемо: в свое время так «вывели на новый уровень» Януковича на Украине. Посол США Джеффри Пайетт сыграл заметную роль», — написал в Twitter Пушков.

Помпео встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске 1 февраля. Во время переговоров он заявил, что американские компании готовы «на 100%» обеспечить страну нефтью по конкурентным ценам: для этого Белоруссии, по словам госсекретаря, нужно лишь «сказать нам и обратиться к нам».

После неудачных переговоров с Россией о долгосрочном соглашении на поставки нефти Лукашенко поручил правительству найти альтернативные источники сырья. По его словам, белорусская сторона сейчас ведет переговоры в том числе с Саудовской Аравией и ОАЭ, которые готовы поставлять сырье лучшего качества по «мировой цене». 26 января в Белоруссию поступила первая партия нефти из Норвегии. Всего Минск закупил у нее 80 тыс. т нефти.