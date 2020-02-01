Аббас отказался войти в историю «продавцом» Иерусалима

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Глава Палестины Махмуд Аббас в ходе экстренного заседания глав МИД Лиги арабских государств в Каире заявил, что он «не войдет в историю как человек, который продал Иерусалим». Об этом сообщают израильские The Jerusalem Post и Ynet, а также французский телеканал France24. Так лидер Палестины отреагировал на «сделку века» президента США Дональда Трампа, согласно которой Иерусалим должен стать неделимой столицей Израиля.

По словам Аббаса, он уже отказался принимать телефонные звонки и сообщения от президента США Дональда Трампа «поскольку знает, что он [американский лидер] воспользуется этим, чтобы сказать, что консультировался с нами». «Я никогда не приму этот план. Я не войду в историю как человек, который продал Иерусалим», — сказал он.

Аббас отметил, что палестинцы по-прежнему привержены прекращению «израильской оккупации» и созданию собственного государства — Палестины — со столицей в восточном Иерусалиме. Он также указал на то, что Палестина против участия Соединенных Штатов в качестве единственного посредника в каких-либо переговорах с Израилем. По его словам, он обратится в Совет Безопасности ООН и d другие организации, чтобы «объяснить свою позицию».

Палестинский политик также объявил, что страна не намерена иметь отношений с США и Израилем, в первую очередь в сфере безопасности. Аббас добавил, что Палестина была удивлена объявлением Трампа о мирном плане. «Американцы позвонили и сказали, что Трамп хочет отправить мне план, чтобы я мог его прочитать. Я отказался. Они несколько раз пытались соединить его со мной по телефону», — заявил он.

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