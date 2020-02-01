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В Карелии госпитализировали вернувшегося из Китая студента

В Карелии с подозрением на коронавирус 2019-nCoV госпитализировали студента Петрозаводской государственной консерватории. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на странице в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что накануне студент вернулся из Китая. У него зафиксировали температуру 37,3. При этом никаких других симптомов заболевания у юноши не обнаружили.

Охлопков уточнил, что после госпитализации студента поместили в изолятор. У него взяли необходимые для диагностики коронавируса анализы, которые направили в Москву и Санкт-Петербург. По данным министра, результаты должны быть готовы вечером 2 февраля.

Сейчас состояние госпитализированного студента оценивают как стабильное, сообщил Охлопков. По его словам, за состоянием здоровья других студентов консерватории, которые проживают в общежитии, следят врачи.

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Распространение ранее неизвестного коронавируса 2019-nCoV началось в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. За несколько месяцев вирус распространился во все регионы страны и вышел за ее пределы. Сейчас случаи заболевания зафиксировали уже в 19 странах, в том числе в России. По последним данным ВОЗ, число заразившихся в мире составляет почти 10 тыс. человек. 295 заболевших погибли.

В России коронавирус диагностировали у двух китайских граждан, которые находятся в Забайкальском крае и Тюменской области. Их изолировали, а всех контактировавших с ними госпитализировали.

Теги: коронавирус, Китай, госпитализация
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