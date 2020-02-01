В Карелии госпитализировали вернувшегося из Китая студента

В Карелии с подозрением на коронавирус 2019-nCoV госпитализировали студента Петрозаводской государственной консерватории. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на странице в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что накануне студент вернулся из Китая. У него зафиксировали температуру 37,3. При этом никаких других симптомов заболевания у юноши не обнаружили.

Охлопков уточнил, что после госпитализации студента поместили в изолятор. У него взяли необходимые для диагностики коронавируса анализы, которые направили в Москву и Санкт-Петербург. По данным министра, результаты должны быть готовы вечером 2 февраля.

Сейчас состояние госпитализированного студента оценивают как стабильное, сообщил Охлопков. По его словам, за состоянием здоровья других студентов консерватории, которые проживают в общежитии, следят врачи.