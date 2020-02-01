В Нижнем Новгороде пьяный водитель сбил двух подростков

Пьяный водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В пресс-службе уточнили, что подростков 2005 года рождения госпитализировали. Водителя машины задержали и составили административный протокол по статье 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Сейчас полиция проводит проверку.

1 декабря в Нижнем Новгороде водитель Toyota не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в припаркованный автомобиль. Тот после удара оказался на тротуаре и сбил группу школьников. В результате аварии девять детей получили травмы, одна женщина умерла. Следователи возбудили дело по ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).