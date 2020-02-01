Автобус с детьми попал в ДТП на юго-западе Москвы

Заказной автобус с детьми и четыре легковых автомобиля столкнулись на Калужском шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, авария произошла на 22-м км шоссе. Всего в автобусе находились 12 детей и двое взрослых. Собеседник отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб пишет, что ДТП произошло в поселении Сосенское на 25-м км шоссе.

«Да, там было столкновение автобуса и четырех единиц [автомобилей]. Один пострадавший. Дети не пострадали», — сообщили РБК в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.