В Ивановской области перевернулся микроавтобус со школьниками

В Ивановской области перевернулся микроавтобус «Газель», в салоне которого находились шесть детей, сообщил РБК начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Ивановской области.

По предварительным данным, четыре ребенка пострадали.

ДТП произошло в районе населенного пункта Пелгусово в Тейковский районе. За «Газелью», которая использовалась как школьный автобус, ехал легковой автомобиль Renault. «Видимо, водитель не справился с управлением и въехал в заднюю часть «Газели», от этого «Газель» перевернулась», — рассказал РБК начальник отдела информации и общественных связей УМВД, не уточнив, какие именно травмы получили дети.

Сейчас выясняются обстоятельства аварии. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

«Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы управления МВД по региону Владислава Радостина сообщает, что в «Газели» ехали подростки от 13 до 16 лет. Они следовали из поселка Новое Леушино в село Ново-Талицы на спортивные соревнования. Кроме того, информированный источник сообщил агентству, что в автобусе находились восемь человек, а травмы получили трое детей и один взрослый.