Десять человек пострадали в ДТП с автобусом с детьми в Пермском крае

Фото: МЧС РФ / ТАСС

В Пермском крае столкнулись грузовая фура, четыре автомобиля и пассажирский автобус, перевозивший подростковую спортивную команду, — по предварительным данным, пострадали десять человек, в том числе четверо детей, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.

Троих детей после осмотра врачей отпустили домой, еще один находится в больнице. Все пострадавшие в удовлетворительном состоянии, тяжелые травмы никто не получил, добавили в минздраве.

Региональный главк МЧС сообщил РБК о шести пострадавших, в том числе одном ребенке с легкими травмами.

Авария в Пермском крае произошла днем в пятницу, 10 января, на федеральной автодороге М7 «Волга». Автобус перевозил 37 человек, в том числе 35 подростков 10–11 лет из спортивной команды, следовавшей из города Чайковский, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Ранее в Хабаровске автобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий, врезался в стоящую у обочины фуру. Семь пассажиров и водитель получили неопасные травмы, после осмотра медиков их отпустили домой.