Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 63,14 (+0,1) Quote, 31 янв, 12:05
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 69,6 (+0,18) Quote, 31 янв, 12:05
«Авангард» проиграл второй матч подряд в КХЛ после серии из восьми побед Спорт, 17:25 Ле Пен заявила о начале распада Евросоюза после Brexit Политика, 17:22 ВОЗ заявила о безопасности посылок из Китая Общество, 17:16 Далай-лама дал совет по борьбе с новым коронавирусом из Китая Общество, 17:12 «Локомотив» потерпел поражение в стартовом матче Кубка «Матч Премьер» Спорт, 16:49 Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации Общество, 16:47 Аббас отказался войти в историю «продавцом» Иерусалима Политика, 16:45 Китай отменил пошлины на товары для борьбы с коронавирусом Общество, 16:39 Игрок «Локомотива» Антон Миранчук получил травму в матче с «Партизаном» Спорт, 16:11 Автобус с детьми попал в ДТП на юго-западе Москвы Общество, 16:04 В Нижнем Новгороде пьяный водитель сбил двух подростков Общество, 15:36 Помпео заявил о приближении к отмене санкций против Белоруссии Политика, 15:22 Обладатель шести Кубков Стэнли назвал Овечкина примером для поколения Спорт, 15:13 СК проверит сообщения о нападении на беременную женщину-врача в Башкирии Общество, 15:11
Вирус из Китая ,   Сделано для агрегаторов 
0 

Далай-лама дал совет по борьбе с новым коронавирусом из Китая

Буддисты материкового Китая попросили далай-ламу дать совет о способах сдерживания распространения нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства Тибета в изгнании.

В ответ далай-лама посоветовал повторять мантру Тары (Тара — одна из бодхисатв). По его мнению, она может помочь сдержать распространение вируса.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 1 февраля
Общество

«Тем не менее, совет Его Святейшества основан на буддийских традиционных верованиях и предназначен только для верующих буддистов», — говорится в сообщении властей.

Вспышка нового коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Впоследствии случаи заражения зафиксировали во всех регионах КНР, а также в Японии, Таиланде, Сингапуре, США, Франции, Германии, Великобритании и других странах.

Яндекс. Директ

По последним данным, коронавирусом заразились более 11,9 тыс. человек. От него погибли 259 человек. В конце января первые два случая заболевания выявили в России. Правительство решило приостановить выдачу рабочих виз гражданам Китая и ограничить авиасообщение с КНР. Помимо этого, власти решили эвакуировать россиян из Уханя и провинции Хубэй.

Теги: Китай, коронавирус, далай-лама
Материалы по теме
Китай отменил пошлины на товары для борьбы с коронавирусом
Общество
Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса
Бизнес
В Забайкалье заявили об улучшении состояния зараженного коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter