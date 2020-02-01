Далай-лама дал совет по борьбе с новым коронавирусом из Китая

Буддисты материкового Китая попросили далай-ламу дать совет о способах сдерживания распространения нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства Тибета в изгнании.

В ответ далай-лама посоветовал повторять мантру Тары (Тара — одна из бодхисатв). По его мнению, она может помочь сдержать распространение вируса.

«Тем не менее, совет Его Святейшества основан на буддийских традиционных верованиях и предназначен только для верующих буддистов», — говорится в сообщении властей.

Вспышка нового коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Впоследствии случаи заражения зафиксировали во всех регионах КНР, а также в Японии, Таиланде, Сингапуре, США, Франции, Германии, Великобритании и других странах.