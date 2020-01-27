В Минобороны сообщили о подготовке террористами провокаций в Сирии

В Сирии боевики при помощи организации «Белые каски» готовят провокации с использованием отравляющих веществ. Об этом сообщается на сайте Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Согласно данным, которые российские военные получили от местных жителей и задержанных боевиков, провокации готовят в провинциях Идлиб и Алеппо. Туда представители «Белых касок» доставили емкости, в которых, предположительно, содержится газообразный хлор, сообщают военные. По данным Минобороны, их охраняли участники террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», сообщили в ЦПВС.

Кроме того, в Идлибе в населенных пунктах Акрабат и Сальхаб действуют лаборатории, где специалисты, которые прошли подготовку в европейских странах, синтезируют отравляющие вещества, говорится в сообщении.

По данным ЦПВС, провокации направлены против сирийского правительства. Его планируют обвинить в применении химического оружия против населения, уточняется в сообщении.