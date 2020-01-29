Protonmail назвал блокировку Роскомнадзором своего сервиса ошибочной

Швейцарский почтовый сервис Protonmail призвал Роскомнадзор снять блокировку, назвав ее необоснованной. Об этом говорится в сообщении сервиса, поступившем в РБК.

«Блокирование доступа к Protonmail является неэффективным и неадекватным ответом на заявленные угрозы. Это не помешает киберпреступникам отправлять угрозы с помощью другого почтового сервиса и не будет эффективным, если злоумышленники находились за пределами России», — пояснил представитель сервиса.

По его словам, злоумышленники смогут обойти блокировку с помощью VPN и, прежде всего, данная мера ограничит доступ законопослушных россиян к частной жизни.

Ранее 29 января Роскомнадзор начал блокировать сервис Protonmail из-за того, что с него осуществлялась рассылка ложных сообщений о минировании. Согласно данным ФСБ, с сервиса поступали угрозы в адрес судов в четырех субъектах России и еще 830 объектов.