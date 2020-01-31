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Вирус из Китая ,  
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У контактировавших с заболевшей китаянкой в Тюмени коронавирус не нашли

Медики не выявили признаков заражения коронавирусом 2019-nCoV у учащихся, контактировавших с заболевшей студенткой из Китая в Тюменской области. При этом у девушки заболевание подтверждено лабораторно, сообщил по итогам заседания оперативного штаба по недопущению распространения заболевания губернатор региона Александр Моор. Заявление главы области размещено на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня, действительно, мы получили лабораторное подтверждение заболевания у китайской студентки. Приняты все меры, необходимые для нераспространения заболевания», — сказал губернатор.

Он также отметил, что после обследования у всех студентов анализы показали отрицательный результат. 

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31 января в России подтвердились два случая заражения распространяющимся из  Китая коронавирусом 2019-nCoV. Заболевшие выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба зараженных — граждане Китая. 

Вспышку коронавируса нового типа впервые выявили в китайском Ухане в декабре 2019 года. Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая по состоянию на 31 января, число заболевших вирусом достигло 9692 человек. Погибли 213 человек. По данным ВОЗ, заражены 7818 человек (из них в Китае 7736). Ранее случаи заболевания были также выявлены на Тайване, в Сингапуре, Малайзии, Франции, Японии, Южной Корее, США, Непале, Германии, Великобритании, Канаде, Швеции и Австралии.

Теги: Тюменская область, коронавирус, губернатор
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