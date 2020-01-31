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Вирус из Китая ,  
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Минздрав разработал памятку с информацией о китайском коронавирусе

Российское Министерство здравоохранения выпустило памятку для информирования населения о коронавирусе 2019-nCoV. Она опубликована на сайте ведомства.

В памятке указано, что коронавирус является возбудителем острой респираторной инфекции, которая вызывает интоксикацию организма, проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. Коронавирус может передаваться воздушно-капельным и контактным путями, указывает Минздрав.

Описаны также и симптомы, характерные для зараженных вирусом: заложенность носа, чихание и кашель, боль в горле и мышцах, повышение температуры, озноб, повышенная утомляемость, тяжесть в грудной клетке и бледность.

Минздрав указывает, что 2019-nCoV вызывает серьезные осложнения, среди которых сепсис, пневмония, воспаление сердечной мышцы (миокардит), синусит, отит и проблемы с желудочно-кишечным трактом у детей.

Чтобы не допустить заражения, медики советуют соблюдать простые правила: не посещать очаги заболевания, избегать посещения массовых мероприятий и контактов с больными людьми, чаще мыть руки, использовать медицинские маски.

В случае заражения советуют не заниматься самолечением и сразу обращаться к врачу.

Памятка рекомендована к распространению в медицинских учреждениях и социальных сетях.

Вирус из Китая пришел в Россию. Главное
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Ранее 31 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России выявлены первые два случая заражения коронавирусом. В обоих случаях это были граждане Китая, приехавшие в Россию. Факты заболевания зафиксировали в Тюменской области (там заболела студентка-китаянка местного вуза) и в Забайкалье. Сейчас эти люди помещены в карантин и получают помощь врачей. Все, с кем они контактировали, также госпитализированы для обследования.

Теги: коронавирус, памятка, Минздрав
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