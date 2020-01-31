Минздрав разработал памятку с информацией о китайском коронавирусе

Российское Министерство здравоохранения выпустило памятку для информирования населения о коронавирусе 2019-nCoV. Она опубликована на сайте ведомства.

В памятке указано, что коронавирус является возбудителем острой респираторной инфекции, которая вызывает интоксикацию организма, проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. Коронавирус может передаваться воздушно-капельным и контактным путями, указывает Минздрав.

Описаны также и симптомы, характерные для зараженных вирусом: заложенность носа, чихание и кашель, боль в горле и мышцах, повышение температуры, озноб, повышенная утомляемость, тяжесть в грудной клетке и бледность.

Минздрав указывает, что 2019-nCoV вызывает серьезные осложнения, среди которых сепсис, пневмония, воспаление сердечной мышцы (миокардит), синусит, отит и проблемы с желудочно-кишечным трактом у детей.