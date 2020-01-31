Рейтинг доверия Путину вырос до максимума за три месяца

Владимир Путин (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Президенту России Владимиру Путину доверяют 73,9% россиян. Это максимальное значение показателя, зафиксированное с ноября 2019 года. Такие данные приводит ВЦИОМ в своем опросе «Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента, поддержка политических партий» (есть в распоряжении РБК).

При этом деятельность президента одобряют 62,9% респондентов, что также является самым высоким показателем за последние три месяца. В середине ноября он составлял 63,9%.

Ответ «Не одобряю» на вопрос о деятельности российского лидера дали 23,2% опрошенных, не доверяют президенту 22,6%.

Также большинство респондентов заявили, что они склонны проголосовать за партию «Единая Россия», если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшие выходные. Так ответили 34,2% опрошенных. На втором по популярности месте оказалась партия КПРФ, на третьем — ответ «Затрудняюсь ответить».

Опрос обновил предыдущий трехмесячный максимум рейтинга президента, который вырос после его выступления с посланием Совету Федерации.