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Рейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца

Доля россиян, которые доверяют Владимиру Путину, выросла после его выступления с посланием Федеральному собранию, сообщили социологи. Как следует из данных ВЦИОМа, рейтинг доверия достиг максимума за последние три месяца
Владимир Путин (на экране) (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Рейтинг доверия россиян российскому президенту Владимиру Путину вырос после его выступления с посланием к Федеральному собранию на 2,6%, достигнув максимума за последние три месяца. Это следует из исследования политических индикаторов ВЦИОМа.

Социологи зафиксировали, что рейтинг вырос в период с 13 по 19 января. После выступления Путина с посланием о доверии к нему заявили 71,5% опрошенных, следует из опроса. Предыдущий максимум был зафиксирован в начале ноября прошлого года. Тогда о доверии президенту сообщили 71, 6% опрошенных.

Кроме того, за последнюю анализируемую неделю января на 3,1% увеличилась доля тех, кто одобряет работу президента, — значение изменилось с 62,3 до 65,4% опрошенных.

Рост рейтинга доверия Путину также подтвердили исследования Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Социологи фонда выявили, что доверие к Путину увеличилось с 56 до 58% в период с 12 по 19 января 2020 года. Таким образом, прирост составил 2%.

Послание Путина Федеральному собранию. Главное
Политика

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января. В ходе выступления президент предложил внести изменения в Конституцию и закрепить в Основном законе положение о регулярной индексации пенсий и минимальном размере оплаты труда.

После выступления Путина Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в полном составе в отставку. Президент принял отставку и назначил экс-главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина новым премьером. 21 января он представил президенту кандидатов в новое правительство. Позднее Путин принял назначения.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: рейтинг, Владимир Путин, опрос
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