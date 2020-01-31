Москва уведомила Пекин об эвакуации россиян из провинции Хубэй

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Россия уведомила власти Китая о том, что начинает эвакуацию своих граждан из провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает российский МИД на своей странице в Facebook.

«По дипломатическим каналам Москва уведомила Пекин о начале эвакуационных мероприятий по вывозу российских граждан из провинции Хубэй», — говорится в сообщении.

О том, что россиян будут эвакуировать из китайской провинции Хубэй и ее столицы Уханя, закрытой на карантин, заявила вице-премьер Татьяна Голикова 31 января. По ее данным, в настоящий момент в Ухане находится 300 российских граждан, а всего в провинции — 341 россиянин.

Всем им предложат вернуться домой либо остаться в Китае. В случае возвращения граждане должны будут две недели провести на карантине для снижения риска распространения заболевания. Сопровождать возвращающихся в Россию людей будут сотрудники Роспотребнадзора.

В связи с увеличением числа заболевших Москва ограничивает авиасообщение с КНР с 1 февраля. Полеты из Москвы в Шанхай, Гуанчжоу, Пекин и Гонконг будут выполнять «Аэрофлот» и еще четыре китайские авиакомпании. Все эти рейсы будут принимать в одном терминале (F) в московском аэропорту Шереметьево.