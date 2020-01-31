Тревогу из-за заболевшего коронавирусом в Тюмени подняла вахтерша

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Студентку из Китая, которая стала первой заболевшей коронавирусом 2019-nCoV в России, выявила вахтерша общежития Тюменского индустриального университета. Об этом сообщает местное издание «Наша газета» со ссылкой на источник.

По данным Baza, на плохое самочувствие девушки обратила внимание комендант общежития. Она сама вызвала скорую помощь и сообщила, что у прилетевших из Китая студентов может быть коронавирус. Сообщается, что китаянка путешествовала еще с четырьмя молодыми людьми.

Как рассказали РБК в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, эти студенты чувствуют себя хорошо, но все равно были госпитализированы в Тюменскую областную клиническую инфекционную больницу для проведения диагностики. Анализы взяли и у коменданта общежития.

Результаты первой диагностики показали, что все, кто контактировал с заболевшей девушкой, не заразились вирусом. Второе лабораторное исследование проводит центр «Вектор» из Новосибирска. Его итоги ожидаются.