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Вирус из Китая ,  
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Тревогу из-за заболевшего коронавирусом в Тюмени подняла вахтерша

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Студентку из Китая, которая стала первой заболевшей коронавирусом 2019-nCoV в России, выявила вахтерша общежития Тюменского индустриального университета. Об этом сообщает местное издание «Наша газета» со ссылкой на источник.

По данным Baza, на плохое самочувствие девушки обратила внимание комендант общежития. Она сама вызвала скорую помощь и сообщила, что у прилетевших из Китая студентов может быть коронавирус. Сообщается, что китаянка путешествовала еще с четырьмя молодыми людьми.

Как рассказали РБК в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, эти студенты чувствуют себя хорошо, но все равно были госпитализированы в Тюменскую областную клиническую инфекционную больницу для проведения диагностики. Анализы взяли и у коменданта общежития.

Результаты первой диагностики показали, что все, кто контактировал с заболевшей девушкой, не заразились вирусом. Второе лабораторное исследование проводит центр «Вектор» из Новосибирска. Его итоги ожидаются.

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Сейчас в общежитии университета дежурит медик, к которому могут обратиться все те, кто контактировал со студенткой.

РБК направил запрос в пресс-службу Тюменского индустриального университета.

Ранее 31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выявлены два первых заболевших коронавирусом 2019-nCoV. Один из них находится в Тюменской области, второй — в Забайкалье. Оба заразившихся — граждане КНР. Сейчас они изолированы и получают необходимую медицинскую помощь.

Теги: коронавирус, Тюмень, студенты, новости РБК
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