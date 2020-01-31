Россия решила приостановить выдачу рабочих виз гражданам Китая

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Правительство готовит постановление о временном запрете на выдачу рабочих виз гражданам Китая на фоне распространения нового коронавируса. Об этом сообщила журналистам в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова.

Эта мера принята наряду с другими, призванными не допустить распространение коронавируса на территории России. Ранее вице-премьер сообщила, что Россия ограничивает авиасообщение с Китаем. Останутся только регулярные рейсы «Аэрофлота» и рейсы четырех китайских авиакомпаний. Все рейсы будут выполняться только из терминала F в московском аэропорту Шереметьево.

В пятницу Голикова, которая является председателем штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, объявила о двух первых случаях заболевания в России. Заболевшие обнаружены в Забайкалье и Тюменской области, оба — граждане КНР.