Еврокомиссия выделит €10 млн на исследование нового коронавируса

Фото: ТАСС

Еврокомиссия решила выделить €10 млн на поддержку исследований нового коронавируса, распространившегося из Китая. Об этом говорится на сайте ведомства.

Средства на эти цели направят из исследовательско-инновационной программы Европейского Союза «Горизонт 2020». Отмечается, что деньги выделят на проекты, способствующие улучшению знаний об эпидемии и более качественному уходу за зараженными вирусом.

Ожидается, что грант получат от двух до четырех исследовательских проектов. В сообщении говорится, что кандидаты должны откликнуться до 12 февраля. Таким образом, соглашения будут подписаны достаточно быстро, чтобы работа началась как можно скорее.

Новый тип коронавируса впервые был зафиксирован в Китае в конце декабря 2019 года. ВОЗ сообщает о 7818 заразившихся к 31 января. По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, подтверждены 9692 случая заболевания (таким образом, число зараженных во всем мире составляет 9816 человек). От пневмонии, вызванной вирусом, погибли 213 человек.