Кремль заявил об отсутствии в ближайших планах встречи Путина с Лукашенко

Встреча президента России Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко в ближайшее время не запланирована. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В ближайшее время контакты на высшем уровне не запланированы, но они могут появиться, если президенты посчитают нужным», — отметил он.

Песков добавил, что запланирована встреча председателя правительства России Михаила Мишустина с его белорусским коллегой Сергеем Румасом.

Отвечая на вопрос о поручении Лукашенко искать альтернативные варианты поставок нефти в Белоруссию, пресс-секретарь президента России объяснил данное решение экономической целесообразностью.