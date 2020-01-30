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Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти

Переговоры Москвы и Минска, посвященные тарифам на транзит российской нефти, завершены. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин, пишет ТАСС.

По его словам, стороны зафиксировали разногласия по тарифам.

«Окончательное решение должна принять белорусская сторона в соответствии с компетенцией и в сроки установленного порядка», — сказал Голомолзин.

Ранее министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович заявил, что стоимость услуг по прокачке российской нефти по территории республики с 1 февраля вырастет более чем на 6%.

Колтович отметил, что Минску не удалось договориться с Москвой об изменении тарифа, поэтому он изменится в соответствии с тем порядком, который был принят ранее, — на прогнозный уровень инфляции в России плюс 3 п.п.

В декабре белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба», перекачивающая нефть, сообщала о планах повысить тариф на транзит топлива на 16,6%.

Договор между Россией и Белоруссией на поставку нефти истек 1 января 2020 года.

Теги: Россия, Белоруссия, нефть, транзит
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