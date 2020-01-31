Песков заявил о суверенном праве США строить отношения со странами СНГ

Соединенные Штаты вправе осуществлять международные отношения в глобальном или региональном плане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он ответил на вопрос, рассматривает ли Кремль визит госсекретаря США Майка Помпео в Минск и Нур-Султан как попытку увеличить свое влияние в регионе.

«В данном случае это абсолютно самостоятельное явление и это суверенное право каждое страны осуществлять международные отношения в глобальном или региональном плане», — сказал Песков.

Ранее Помпео прибыл на Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить «пути продвижения стратегического партнерства» Вашингтона и Киева. Кроме этого визита, у Помпео также запланированы поездки в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

В Белоруссии американский дипломат планирует 1 февраля провести переговоры на высшем уровне, встретиться с министром иностранных дел Владимиром Макеем, а также обсудить белорусско-американские отношения и вопросы региональной безопасности.



