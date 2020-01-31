Песков прокомментировал инициативу о бесплатных обедах для студентов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал инициативу депутата Госдумы Василия Власова о бесплатных обедах для студентов. Своим мнением он поделился с журналистами, передает корреспондент РБК.

«Нет никакой позиции, мы когда говорим о школьниках, мы говорим о детях, несовершеннолетних, студенты — это совершеннолетние, взрослые люди», — сказал он.

Ранее RT сообщал, что депутат Госдумы Василий Власов направил Минобрнауки письмо с предложением обеспечить бесплатным горячим питанием студентов дневной формы обучения. По его мнению, это станет существенной поддержкой учащихся, так как студенты проводят много времени в учебном заведении и не успевают приготовить себе еду в общежитиях.

15 января президент России Владимир Путин предложил Федеральному собранию обеспечить с 1 сентября школьников с первого по четвертый класс бесплатными горячими обедами. Минпросвещения оценивало стоимость питания для учащихся образовательных учреждений России в 113 руб. в день.



