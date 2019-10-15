Минпросвещения оценило питание школьников в 113 руб. в день

Минпросвещения оценило питание школьников в 113 руб. в день

Стоимость питания для школьников в образовательных учреждениях России в среднем составляет 113 руб. в день. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения Жанну Садовникову.

Цифры были озвучены в презентации Садовниковой во время Всероссийского форума по общественному здоровью. В эту сумму, как следует из слайдов презентации, входят завтрак и обед, которые стоят в среднем по стране 46 и 67 руб. соответственно.

Также Садовникова уточнила, что сейчас двухразовым горячим питанием обеспечены 26% российских школьников. Один раз в день едят 54% обучающихся.

В сентябре в Госдуму внесли законопроект об обязательном обеспечении школьников горячим питанием. Документ вводит в законодательство понятие «здорового питания» — ежедневного сбалансированного рациона, соотносящегося с потребностями организма ребенка.