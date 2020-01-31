В Госдуме ответили на резолюцию ПАСЕ с требованием вернуть Крым Украине
Резолюция ПАСЕ не решит вопрос о принадлежности Крыма, поскольку Россия ни по-хорошему, ни под каким давлением не отдаст свой регион. Об этом РБК заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
«Мы же не донор, который по частям распродает свой организм, мы — единое целое», — пояснил он.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская отметила в разговоре с РБК, что эта резолюция ее не удивила.
«Если бы в ПАСЕ забыли принять антироссийскую резолюцию — это уже было бы не ПАСЕ. Они, видимо, там собираются исключительно для этого», — отметила она.