В Госдуме ответили на резолюцию ПАСЕ с требованием вернуть Крым Украине

Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Global Look Press

Резолюция ПАСЕ не решит вопрос о принадлежности Крыма, поскольку Россия ни по-хорошему, ни под каким давлением не отдаст свой регион. Об этом РБК заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

«Мы же не донор, который по частям распродает свой организм, мы — единое целое», — пояснил он.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отметила в разговоре с РБК, что эта резолюция ее не удивила.

«Если бы в ПАСЕ забыли принять антироссийскую резолюцию — это уже было бы не ПАСЕ. Они, видимо, там собираются исключительно для этого», — отметила она.