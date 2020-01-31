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Финансы ,  
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ЦБ подал к владельцам Московского Индустриального банка иск на ₽195 млрд

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к топ-менеджерам и совладельцам Московского индустриального банка (МИнБанк), следует из информации, размещенной в картотеке арбитражных дел.

В карточке дела указано, что исковое заявление было подано ЦБ 30 января, а ответчиками по делу названы 19 человек, в том числе бывший руководитель МИнБанка Абубакар Арсамаков. Сумма исковых требований определена в 195,66 млрд руб.

17 января «Ведомости» сообщали, что Банк России предъявил претензии на 195,3 млрд руб. 19 лицам, которые последние три года перед санацией руководили Московским индустриальным банком (МИнБ).

22 января 2019 года Банк России объявил о решении санировать МИнБанк, занимающий 33-е место по активам в российской банковской системе, силами Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

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В июле ЦБ объявил, что докапитализирует санируемый Московский Индустриальный банк на 128,7 млрд руб., выкупив дополнительный выпуск акций кредитной организации и став владельцем 99,9% обыкновенных акций банка. Ранее Арсамакову и его семье принадлежали 12,42% банка, остальным собственникам — небольшие пакеты до 9%.

Зампред Банка России Василий Поздышев ранее говорил, что в кредитной организации не было «криминальных историй» или случаев «массового кредитования собственниками самих себя и своих собственных проектов». По его словам, банк выдавал большое количество рыночных кредитов, но не самым рентабельным компаниям.



 

Теги: Московский индустриальный банк, ЦБ
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